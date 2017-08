Des bâtisses menacent ruine

Réagissez

Héritées de la colonisation, les vieilles bâtisses du vieux quartier de Aïn El Hammam centre, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, tiennent debout par miracle. Jadis lieu de commerce florissant, les magasins de l’ancienne rue allant de la place centrale à la mairie ferment un à un, abandonnés dans un état de délabrement avancé.

Usées par les ans et les intempéries, les constructions menacent de s’effondrer à la moindre secousse. Certaines ont perdu leur toiture et d’autres des pans entiers de leurs murs. Des portes d’entrée de magasins désaffectés où s’amassent des détritus semblent servir de supports aux murs de façade du premier étage, détachés du reste de la construction. Il suffit d’un geste malencontreux d’un passant pour que tout s’abatte sur le trottoir, très fréquenté, à toute heure de la journée. Mis devant leurs responsabilités, quelques propriétaires on essayé de sécuriser sommairement leurs biens, alors que d’autres semblent ignorer le danger auquel ils exposent les piétons et les automobilistes. Résisteront-elles encore aux intempéries de l’hiver prochain ? Personne ne peut le dire. Notons que la partie ouest du vieux Michelet, jouxtant le marché hebdomadaire, a été complètement démolie. N’ayant pas résisté au temps et surtout au mouvement continuel du sol, les bâtisses lézardées étaient devenues dangereuses pour leurs occupants. Les autorités avaient décidé, il y a près de dix ans, de les détruire malgré les oppositions de leurs propriétaires qui demandaient à être recasés.