Danger sur les routes

Des dégâts, parfois importants, sont signalés sur les routes et au niveau des villages de la région de Aïn El Hammam, chaque fois qu’il pleut abondamment.

Lors des dernières intempéries, la route menant à Ath Yenni par Souk El Had, a subi de nombreux dommages. En plus des accotements ravinés qui réduisent la largeur de la chaussée, il a été enregistré beaucoup d’éboulis qui obstruent les fossés et s’étendent sur l’asphalte. Quelques éboulements notables ont été signalés entre Yatafen et le lieu-dit «la Tranchée», à quelques encablures de Tassaft Ouguemoun. Des arbres ont été également arrachés par le vent en divers endroits, alors que des branchages ont été mêlés aux gravats charriés par les eaux torrentielles qui dévalent les pentes, emportant dans leur sillage des objets divers qu’elles déposent au bas des côtes. Il faudra plusieurs jours aux employés de la subdivision des travaux publics de Aïn El Hammam, qui s’y sont mis dès

l’apparition des premiers éboulements, pour nettoyer les routes et drainer les eaux pluviales.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler des chutes de pierres fréquentes sur la route de Larbâa Nath Irathen. Des automobiles ont embouti, à maintes reprises, des rochers tombés dans la nuit et non encore enlevés. Si les habitants de la région sont habitués à ces obstacles qu’ils savent éviter en roulant à vitesse réduite aux endroits dangereux, ce n’est guère le cas des personnes de passage dans la région.