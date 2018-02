Réagissez

Le Conseil interprofessionnel oléicole de la wilaya de Tizi Ouzou a été installé lundi dernier. Cette organisation est composée de huit propriétaires d’oliveraies.

Elle est aussi composée de représentants des huileries, de pépiniéristes, de fournisseurs de matériels agricoles, d’exportateurs d’huile d’olive et de commerçants de produits oléicoles avec deux membres désignés à l’occasion de la cérémonie tenue au Centre de loisirs de Tizi Ouzou.

Les organismes publics sont aussi représentés : la Direction des services agricoles (DSA), la Caisse régionale de la mutualité agricole (CRMA), la BADR, l’Institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne (ITAFV), l’Institut national de la protection des végétaux (INPV) et la Chambre de l’agriculture de la wilaya.

Selon le directeur de l’agriculture, Makhlouf Laïb, ce travail permettra de mieux organiser la filière oléicole au sein de la wilaya qui compte plus de 38 600 ha dédiés à l’olivier. Il ajoute que cela permettra aussi, et grâce à la représentativité de tous les acteurs concernés, de prendre en charge les différents problèmes posés par les oléiculteurs. Il espère ainsi aller vers l’amélioration de la culture oléicole et donc de la production d’olive et d’huile, ainsi que de la qualité des produits.