Coupures récurrentes d’électricité

La région des Ouadhias, au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, vit depuis le début de l’été des désagréments dus aux coupures fréquentes de courant électrique.

La chute de tension, le délestage et les disjonctions du réseau sont décriés par les citoyens, mais surtout par les commerçants et les artisans. «Depuis le début de l’été, les coupures et les chutes de tension nous contraignent à baisser rideau», regrettera un menuisier. Un crémier déplorera : «Sans électricité, nos glaces et nos produits laitiers sont jetés. Nous appelons la SDC à remédier à cette situation.» Pour leur part, les habitants ne savent plus à quelle autorité s’adresser pour leur épargner ces récurrentes coupures et les chutes de tension électrique. «Nos frigidaires et nos climatiseurs ne fonctionnent plus, même lorsque le courant est rétabli, car la chute de tension est devenue constante à longueur de journée», diront-ils. La SDC explique à travers un communiqué que les coupures et les chutes de tension sont dues à une surconsommation ayant atteint des pics jamais enregistrés auparavant et ajoute que les derniers incendies sont à l’origine de l’endommagement des lignes électriques de haute et basse tensions. La même société appelle par ailleurs à une consommation plus rationnelle de l’électricité et au bon usage des appareils électroménagers.