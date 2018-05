Coup d’envoi à Azeffoun

Réagissez

Deux tonnes de déchets, composés essentiellement d’emballages de boissons (canettes, bouteilles, cartons) ont été collectées par des bénévoles, jeudi dernier au niveau du barrage de Taksebt, dans le cadre de l’opération ‘‘Ports et barrages bleus 2018’’, lancée par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

«Les alentours du barrage sont jonchés de déchets hétéroclites, notamment des canettes vides et autres bouteilles en plastique. Il y avait de quoi remplir deux cargos», a relevé, dimanche dernier, le directeur local de la pêche et des ressources halieutiques, Bélaïd Abdelhafid, lors d’un point de presse consacré à cette opération. Au port d’Azeffoun, près d’une tonne de déchets divers a été collectée cette année, contre 20 tonnes en 2017. M. Abdelhafid explique cette baisse de la pollution au niveau du port et du terre-plein par les campagnes de sensibilisation menées dans le cadre des opérations ‘‘ports et barrages bleus’’.

«La propreté du port d’Azeffoun est également assurée par l’Entreprise de gestion des ports et abris de pêche (EGPP), qui dispose de tous les moyens pour le nettoyage de la surface du plan d’eau», ajoute le même responsable. Une quarantaine de plongeurs et quelque 1200 personnes mobilisées par 14 associations de la wilaya de Tizi Ouzou ont pris part à cette manifestation. Une exposition sur le secteur de la pêche et des concours de la meilleure association, du meilleur dessin d’enfants sur l’environnement marin et du meilleur plongeur ont été organisés.

La cérémonie de lancement de cette 6e édition de la campagne ‘‘ports et barrages bleus’’, sous le slogan «Agir ensemble pour une pêche diversifiée et une aquaculture durable» a eu lieu en présence du wali de Tizi Ouzou, Mohamed Bouderbali, et des autorités locales.

Selon le conférencier, l’objectif de cette opération est de réunir les conditions de réussite des différentes campagnes de production halieutiques et continentales (pêche aux petits pélagiques, ensemencement au niveau des barrages…), à travers la préparation et la valorisation des infrastructures de base (ports, barrages…).