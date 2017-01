Conférences à Aghribs

Réagissez

A l’occasion des fêtes du jour de l’an amazigh, Yennayer, une conférence sur ce thème a été organisée par l’association culturelle du village Taboudoucht et l’APC d’Aghribs (45 km au nord-est de Tizi Ouzou).

Pour donner un aperçu réel sur cette fête traditionnelle millénaire, les organisateurs ont convié le maire d’Aghribs, Rabah Yermèche, de son état professeur universitaire. Durant cette rencontre qui a drainé de nombreux villageois et des militants de tamazight, le conférencier a donné un aperçu succinct sur Yennayer qui intervient, précisément, le 14 janvier de chaque année du calendrier grégorien, «sauf que par commodités et convenances des dates (week-ends et autres), des associations, des villages et des populations locales célèbrent différemment cette fête du premier jour de l’an du calendrier amazigh, basé particulièrement sur l’agriculture.

Suivant donc ces convenances, certains l’organisent les 11 ou 12 janvier, d’autres le 13 ou le 14, voire plus tard». Le conférencier revient sur le travail des historiens, aussi bien romains, français, allemands, grecs, anglais, ou algériens, dont le dernier, Ibn Khaldoun. Certains ont donné le nom de Tamazgha pour cette partie de l’Afrique allant de l’Atlantique jusqu’à Siwa en Egypte, d’autres appellent les habitants de cette contrée les Berbères, suivant les invasions et les pouvoirs qui s’installent et imposent leurs logiques de domination, y compris sur ce qui est de la pratique des calendriers».

Le maire d’Aghribs citera certains vieux sages de la région, notamment au village Agraradj, dont il ne reste aujourd’hui qu’un ou deux, illettrés, mais qui connaissaient chaque jour, voire même «l’heure cruciale» en matière de l’agriculture, sur les 365 que compte ce calendrier berbère, telles que ces périodes de «Aheggan» (7 à 14 jours d’avril au froid le plus rigoureux), «Lahsum», «Timgharin», «Amerdil», etc.

Par ailleurs et dans le même contexte, M. Yermèche a annoncé la venue, le12 janvier courant à 13h, de l’écrivain, historien, sociologue et chercheur Abdelmadjid Merdaci, maître de conférence à l’université Frères Mentouri de Constantine, pour donner une conférence à la salle des fêtes Aït Aïder d’Aghribs-village, suivie, probablement, d’une vente-dédicace de son dernier ouvrage. Le thème de cette rencontre est «L’apport du chaabi à l’éveil de la conscience du Mouvement national».