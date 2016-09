Concours Rabah Aïssat : Dernière ligne droite

Réagissez

La commission chargée de désigner les villages les plus propres de la wilaya de Tizi Ouzou vient d’achever son périple qui l’a menée à travers tout le territoire de la wilaya du mois de juin à la fin du mois de septembre. Pour l’année 2016, pas moins de 76 villages ont présenté leur candidature au concours Rabah Aïssat dans l’espoir de décrocher le premier prix. Ould Hamou Saâdi, un élu à l’APW de Tizi Ouzou et membre de la commission d’évaluation, composée d’une dizaine de personnes, nous a donné un aperçu de la démarche suivie par les examinateurs dans un souci d’impartialité. Les prix varient de 800 millions de centimes pour le premier, à 300 millions de centimes pour le sixième. Il faut noter, cependant, que les gagnants ne reçoivent pas d’argent en espèce. Ils disposent de leurs gains sous forme de projets qu’ils transmettent à l’APW. Libre à eux de construire un stade ou d’acheter un engin ou tout ce qui peut être utile à la communauté. L’importance d’une telle opération pour la protection de l’environnement doit être signalée. A Ath Bouyoucef et Iferhounene, les vainqueurs font des émules parmi leurs voisins. Le village de Zoubga, dans la commune d’Iferhounene, l’un des premiers primés dans la région de haute montagne, a entraîné dans son sillage, Tazrouts, Ath Khelifa, Ouerdja et cette année, Boumessaoud à Imsouhal et Tiferdoud, à Ath Bouyoucef. Les résultats seront annoncés le 13 octobre.