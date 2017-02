Concours du village le plus propre : Lancement de la 5e édition

Réagissez

La commission de l’environnement, santé et hygiène de l’APW de Tizi Ouzou s’est réunie jeudi dernier pour préparer la 5e édition du concours Aïssat Rabah du village le plus propre. Les participants à la réunion ont décidé d’entamer l’opération de recueil des dossiers à partir du 15 du mois en cours jusqu’au 15 avril prochain.

Le dossier à fournir est des plus simples, il suffit aux comités de village qui souhaitent participer au concours d’adresser une demande au

président de l’APW et de remplir un formulaire disponible au siège de l’Assemblée de wilaya. Rappelons que lors de la dernière édition de 2016, 73 villages avaient participé au concours. Le village de Boumessaoud, dans la commune d’Imsouhal, a remporté la première place et s’est vu attribuer une subvention de 8 millions de dinars par l’APW et un autre montant de 10 millions de dinars par le ministère de l’Environnement.

Le village Aourir (Akbil), ayant obtenu le 2e prix, a eu droit à une cagnotte de 7 millions de dinars. Bouane, dans la commune d’Idjer, le 3e village le plus propre, a obtenu 6 millions de dinars.

A signaler que lors de la cérémonie de remise des prix, organisée à la maison de la culture Mouloud Mammeri en juillet 2016, le ministre de l’Environnement, Abdelkader Ouali, s’était engagé à primer tous les villages participants à l’édition de 2017 et prévoit aussi la généralisation de ce concours à l’échelle nationale.