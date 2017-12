Réagissez

La direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou lance le concours du meilleur projet associatif de l’année. Il s’agit de sélection-ner le meilleur travail des associations activant sur le territoire de la wilaya.

Ce concours est destiné, selon ses initiateurs, à récompenser et encourager «l’esprit créatif et d’initiative des jeunes entrepre-nants agissant dans un cadre associatif et qui mettent en œuvre une action ou un projet culturel, artistique, patrimonial, historique, éducatif, scientifique, environnemental, ou simplement qui a trait au développement durable, à la promotion et à la valorisation de la culture».

Il est ouvert également aux associations à caractère culturel porteuses de projet non lucratif. La remise des prix de l’édition 2017 est prévue le 20 avril 2018. Les projets en lice doivent s’intégrer dans l’environne-ment socio-culturel immédiat et s’inscrire dans une dynamique de développement durable, ajoutent les organisateurs.