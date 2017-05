Concours dans l’éducation : 372 postes à pourvoir

Réagissez

239 nouveaux enseignants seront affectés au cycle moyen et 133 autres au secondaire.

La direction de l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou compte ouvrir 372 nouveaux postes d’enseignant à l’occasion du concours national prévu le 29 juin prochain. La nouveauté cette année est l’absence de postes proposés au niveau du primaire. Seuls les cycles moyen et secondaire sont en effet concernés par le concours, avec respectivement 239 et 133 nouveaux postes d’enseignants dans différentes matières. C’est ce que souligne le chargé de la communication auprès de la même direction.

Le premier palier contribuera en grande majorité pour le placement des admis au concours de l’éducation de 2016 et dont les noms figurent sur la liste d’attente. Cette même liste sera exploitée afin d’alimenter les postes vacants à mesure que les demandes de départ à la retraite seront exprimées, et ce, jusqu’au 31 août prochain, affirme la même source. Ils sont d’ailleurs pas moins de 638 candidats admis au cycle primaire à être orientés vers les établissements scolaires, où ils sont appelés à travailler dès la rentrée prochaine. Un autre choix est proposé à ces candidats admis au concours de l’année dernière.

Il s’agit de la possibilité de s’inscrire, depuis le 7 mai dernier sur la plate-forme nationale afin d’être affectés pour enseigner dans d’autres wilayas. 237 candidats, répartis sur les trois paliers, ont déjà fait ce choix, souligne le représentant de la direction de l’éducation à Tizi Ouzou. De telles décisions sont à même d’apaiser un tant soit peu la colère des admis non recrutés patientant encore sur les listes d’attente.

Un mouvement de protestation a, pour rappel, été engagé ces dernières années dès l’annonce de l’organisation d’un concours cette année encore. Plusieurs marches et sit-in ont été initiés à Tizi Ouzou afin de réclamer l’exploitation des listes des admis. Les 372 nouveaux postes disponibles aux CEM et lycées ne concernent cependant pas toutes les matières, mais beaucoup plus celles scientifiques.

48 nouveaux postes en mathématiques et 10 en physique sont prévus au secondaire en prévision de la rentrée de septembre 2017, en plus de 30 autres postes en lettres arabes, 25 pour l’enseignement d’anglais, neuf pour chacune des matières de musique et dessin et enfin un poste pour les sciences et un autre pour le sport.

Les 239 nouveaux emplois au CEM sont répartis entre les mathématiques, avec 90 postes, la physique, avec 65 postes, 51 en informatique, 14 pour la musique et le dessin et enfin cinq postes pour l’arabe. Le concours de l’éducation enregistre à chaque session une grande affluence de la part des candidats. L’année dernière près de 27 500 postulants avaient concouru pour 823 postes ouverts.