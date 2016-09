Réagissez

Un esprit de compétition a gagné les villages de la...

Les résultats du concours du village le plus propre seront proclamés le 13 octobre prochain.

La commission santé et environnement de l’APW de Tizi Ouzou vient de clôturer les visites dans les 73 villages en lice pour la 4e édition du concours Rabah Aïssat du village le plus propre. A rappeler que ce concours, lancé en 2006, a connu une interruption de 2008 jusqu’à 2012. En 2013, l’actuelle APW l’a relancé avec la participation de 39 villages. Ce concours est ouvert à tous les villages de la wilaya. Les inscriptions ont été ouvertes, pour cette édition, du 1er mars au 10 avril.

Depuis mai dernier, la commission de wilaya a entamé les visites d’inspection dans les villages. Son président, le Dr Msela Mohamed, indique : «Tous les villages inscrits ont été inspectés. A chacune des sorties, deux à quatre villages sont visités et notés. La dernière sortie a été effectuée le 14 septembre.

Nous avons remarqué un engouement des villages pour ce concours.» Les 6 villages lauréats seront connus le 13 octobre prochain, date anniversaire de l’assassinat de Aïssat Rabah, ancien président de l’APW. Une cérémonie sera organisée à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou. Des bulletins de visite sont établis par les différents membres de la commission qui regroupe des élus de l’APW, des représentants des villages déjà primés, des animateurs du mouvement associatif activant dans le domaine écologique, le secteur de l’environnement et celui de la santé.

Les bulletins de visite seront incessamment transmis à un huissier de justice qui établira le classement final. Les critères retenus sont la propreté des voies et places publiques, des fontaines, des sources, des lieux de culture et des monuments ainsi que la gestion des déchets ménagers.

Le premier village lauréat recevra 8 millions de dinars, le second 7 millions, le troisième aura une cagnotte de 6 millions de dinars. «Notre objectif est d’encourager la préservation de l’environnement et sa propreté, la sensibilisation des citoyens et des collectivités locales et la création d’une compétition entre les villages de la wilaya de Tizi Ouzou.

Nous interpellons les pouvoirs publics en vue de prendre efficacement en charge ce volet. Redonner à notre wilaya son label de propreté est notre credo», a indiqué le président de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, Klaleche Mohamed.