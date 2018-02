Commune d’Azazga : Fête de l’art culinaire le 15 mars

Réagissez

Le nouveau siège de l’APC d’Azazga

La nouvelle APC d’Azazga a décidé d’instaurer une fête annuelle de l’art culinaire pour promouvoir son image déjà bien établie dans ce domaine.

La ville d’Azazga, un chef-lieu de daïra situé à 37 km à l’est de Tizi Ouzou, a une réputation indéniable, à l’échelle nationale, voire même à l’extérieur du pays, pour la bonne cuisine de ses restaurants, ainsi que pour l’hygiène et l’accueil de leurs personnels et du citoyen de la région en général.

Ces qualités d’exception, remontant à bien avant l’indépendance nationale et se confirmant au fil des ans depuis les années 1960 à ce jour, ont fini par susciter une émulation, non seulement au niveau de la périphérie de cette contrée des Aït Ghobri, mais aussi en plusieurs autres villes du pays où l’on pourrait remarquer la présence de restaurants s’identifiant à la «cuisine d’Azazga».

Conscients du label de la cuisine de cette contrée, le président de l’APC, El Hadj Mohand Amokrane Bennadji, et le collectif d’élus de cette municipalité, ont décidé de lancer à partir de cette année (2018), la première édition de la «Journée de l’art culinaire» à Azazga, en organisant une sorte de fête-concours des meilleurs restaurants de la région, dont la durée s’étalera du jeudi 15 au samedi 17 mars prochain.

De l’avis de M. Bennadji, en sa qualité de maire et surtout de président de l’Association de wilaya pour la défense et la protection du consommateur (ADPC) et membre du bureau de l’Union nationale de la protection du consommateur (UNPC), l’organisation de cette activité aidera à booster fortement le tourisme, mais aussi à classifier les meilleurs restaurants, en suscitant par là même à l’avenir une sorte d’émulation qui profiterait à tout le monde, et en premier lieu au consommateur.

Notre interlocuteur indiquera que le choix des dates du 15 au 17 mars n’est pas fortuit, «tant nous voulons les faire coïncider avec la ‘‘Journée mondiale des droits du consommateur’’, célébrée le 15 mars de chaque année.» Le président de l’APC d’Azazga précisera que les préparatifs se poursuivent toujours, après avoir pris attache avec les restaurateurs et discuté des modalités de l’organisation en vue de réussir cet événement. «Dans ce contexte, ajoute-t-il, nous avons décidé, en commun accord avec les restaurateurs, au nombre de 17 présentement – et la liste reste ouverte – de les inviter à confirmer leur participation au concours le jour J.»

Préalablement, explique le maire d’Azazga, des spécialistes passeront une semaine avant le concours pour donner les classements opérés des trois premiers lauréats. En prélude à cette fête, une rencontre a été organisée la semaine dernière avec des associations de la commune et des producteurs de divers articles artisanaux (alimentaires, vestimentaires, bijoux, etc.), notamment des femmes, en vue d’exposer leurs œuvres dès le 14 mars au niveau de l’esplanade du centre culturel de la ville.

Dans le cas où l’enceinte de cet établissement ne suffirait pas, un boulevard (le plus proche de la structure culturelle) sera aménagé pour ce faire. Ainsi, «nous aurions, à l’issue des avis des membres (anonymes) du jury, à encourager ceux et celles ayant pris part, par des prix symboliques pour les meilleurs plats traditionnels présentés durant la journée du 15 mars.

Ceci interviendra à l’issue de la journée de la restauration (samedi) après un concours organisé spécialement pour ce faire», ajoute M. Bennadji. Dans l’optique de cette remarquable initiative, les organisateurs invitent les citoyens en général et les associations de la commune en particulier à venir prendre part aux opérations de volontariat de nettoyage et d’embellissement de la ville.

Le programme de ces festivités prévoit donc l’exposition à partir du mercredi 14 mars, la célébration de la Journée mondiale du consommateur le 15, tandis que la préparation de la journée de la gastronomie sera entamée vendredi pour que tout soit fin prêt le samedi 17 mars, jour de marché hebdomadaire de la ville d’Azazga.