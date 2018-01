Réagissez

Un marché privé de gros de fruits, légumes et agroalimentaire, est en voie d’achèvement au chef-lieu de wilaya.

Située à la sortie est de la ville de Tizi Ouzou, cette infrastructure sera d’un apport certain pour l’activité de gros dans un cadre légal et organisé, qui permettra aux mandataires grossistes d’exercer leur activité dans de meilleures conditions. Une soixantaine de locaux pour mandataires grossistes et 121 places (carreaux) pour les activités saisonnières, 17 locaux pour les grossistes en produits alimentaires de large consommation, ainsi que des structures d’accompagnement (restaurants, cafés, etc.) y sont prévus, selon la direction du commerce.

En 2008, un projet de construction d’un marché de gros de dimension régionale et dont l’étude a été finalisée a été initié par les pouvoirs publics, puis abandonné, alors qu’un terrain de 9 ha a été choisi dans la commune de Tadmait.

En application des instructions interministérielles relatives au redéploiement des intervenants du commerce informel, les autorités ont mis en place un programme de réaménagement de 25 marchés de proximité, de réalisation de 8 marchés couverts et de 500 box. Cinq projets de marchés couverts inscrits à l’indicatif de la direction du commerce demeurent gelés.

En attendant que ce projet tant attendu voie le jour, les commerçants se rabattent sur le marché de gros des fruits et légumes informel de Tadmait, créé suite à la délocalisation de l’ex-marché de la ville de Tizi Ouzou, fermé en 2003 par arrêté du wali.

Après plus de dix ans d’activité, ce marché est confronté à plusieurs difficultés, en raison notamment des conditions inadéquates pour l’exercice de l’activité, l’exiguïté des lieux, l’insalubrité, l’insécurité et l’absence de commodités pour les mandataires et les clients.