Commémoration au musée du Moudjahid

Le musée régional du moudjahid de Tizi Ouzou et l’Association nationale des moudjahidine de la Fédération de France du FLN, ont organisé, jeudi dernier, une journée de célébration du 25 août 1958, marquant le 59e anniversaire de l’ouverture, sur le territoire français, d’un deuxième front pour l’indépendance de l’Algérie, à l’initiative du CCE.

De nombreux moudjahidine, venus des wilayas d’Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, ainsi que d’anciens maquisards, des filles, des veuves et des fils de chouhada ont tenu à prendre part à cette rencontre visant «une écriture saine et authentique de l’histoire de la lutte du peuple algérien pour sa souveraineté». Les moudjahidine ont axé leurs interventions sur la commémoration de toutes ces dates historiques qui ont marqué la Révolution algérienne et qui sont toutes imbriquées avec la proclamation du 1er Novembre 1954, le 20 Août 1955 et le 20 Août 1956. L’on a remarqué également la présence d’Ahmed Askri, un des chefs de la Fédération de France du FLN, qui avait pris une grande part dans l’organisation des manifestations du 17 Octobre 1961 à Paris. Les intervenants ont rappelé que les autorités coloniales visaient la démolition de l’ALN, en acheminant de plus en plus de forces armées vers les djebels, où ont été menées des opérations infernales (Jumelles, Pierres précieuses, Etincelle, etc.). «Par ces opérations, De Gaulle visait l’anéantissement de toute poche de résistance algérienne. Cependant, malgré l’emploi de ce déluge de feu et d’un aussi vaste armement, les colons n’ont jamais pu venir à bout des vaillants maquisards et maquisardes de l’ALN-FLN…». Des intervenants ont exhorté les organisateurs à multiplier ce genre de rencontres en impliquant les jeunes en vue de faire connaître la véritable histoire de la Révolution de Novembre.