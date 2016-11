Colloque sur Pierre Bourdieu

Réagissez

Le penseur français, qui a effectué des recherches sociologiques et anthropologiques poussées sur la Kabylie, sera au centre des débats lors d’un colloque international qui aura lieu demain et après-demain à la salle de l’APW de Tizi Ouzou.

Cette rencontre est organisée par l’Assemblée de wilaya, en partenariat avec le laboratoire des langues et cultures anglophones de la faculté des langues de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou et l’association le Défi d’Irdjen. Une douzaine de communications sont annoncées pour ces deux journées. Des universitaires connus du public, comme Belkacem Mostefaoui, Saïd Chemakh, ou encore Malika Boukhelou, interviendront respectivement sur «L’œuvre de Pierre Bourdieu sur les questions du journalisme et de la Kabylie», une étude comparée, «Mammeri et Bourdieu : autres regards sur la société kabyle» et «Dialogue entre deux ethnologues». D’autres universitaires devront présenter des communications sur «La pensée de Bourdieu à travers le texte de Feraoun», «Bourdieu et l’école», «Les forces symboliques chez Bourdieu et la construction des rapports de pouvoir», «La domination masculine et le regard du dominé féminin à travers la poésie orale traditionnelle». Des chercheurs d’universités étrangères, comme Zineb Ali Benali de Paris VIII, présenteront une communication sur «Bourdieu, la domination masculine et les stratégies de contournement des subalternes», alors que Sabrina Azzi, de l’université du Québec, traitera du «Regard de Bourdieu : essai d’une interprétation». De son côté, le journaliste-chroniqueur, Arezki Metref, interviendra sur «La

Kabylie de Bourdieu : lectures actualisées.»