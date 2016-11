Réagissez

Admise aux urgences de chirurgie infantile du CHU de Tizi Ouzou, mercredi, après le diagnostic d’«invagination intestinale», une fillette de 2 ans et demi a été opérée jeudi après-midi dans le même service.

Si l’intervention s’est bien passée, la prise en charge pré-opératoire a mis en état de choc la maman de l’enfant qui tient à dénoncer, particulièrement, le recours à des examens d’échographie à l’extérieur de l’établissement public. «C’est inacceptable. S’ils ne peuvent pas faire d’échographie au CHU, ils doivent mettre à disposition une ambulance et un infirmier pour maintenir au moins la perfusion au malade», dit-elle. C’est dans ses bras qu’elle emmènera son enfant dans une clinique privée à la nouvelle ville, à bord d’un véhicule particulier.

Au CHU, l’analyse sanguine a été effectuée ainsi que deux radiographies, mais insuffisant pour décider de l’intervention. «Vers 19h, on me dit qu’il faut une échographie et que l’appareil de l’hôpital ne fonctionne pas. A mes questions, on m’indique une clinique qui peut faire cet examen, la nuit, à la nouvelle ville», dit la maman. De nuit et sous la pluie, l’enfant est emmené à la clinique, pendant plus d’une heure. Retour à son lit d’hôpital, aux urgences chirurgicales.

Les médecins voient le rapport d’échographie et en demandent un autre, le lendemain matin. Retour dans les mêmes conditions, à bout de bras, dans un véhicule particulier, à la clinique privée. Ce second déplacement hors du CHU dure deux heures. Un cauchemar pour la maman et l’enfant, à jeun depuis trois jours, sa perfusion débranchée pour les besoins du déplacement hors du CHU. «Il y avait beaucoup de monde à la clinique. Deux autres enfants qui étaient hospitalisés dans la même salle que ma fille étaient également ramenés par leurs parents pour faire l’échographie», raconte la maman. Elle ajoute : «Ma fille demandait à boire et à manger dans la salle d’attente.

Ses lèvres étaient asséchées, sa perfusion ayant été interrompue. Il y avait du monde qui attendait dans ce service de la clinique et on m’a même dit de revenir après 13h. Pour obtenir qu’elle soit examinée, après près de deux heures, je suis allée voir le personnel de la clinique et leur ai montré le bras de ma fille qui portait encore la seringue de la perfusion.» La fillette a été opérée jeudi, après avoir parcouru les rues de Tizi Ouzou à bord du véhicule de son oncle. Elle a quitté le CHU dimanche pour rentrer, cette fois-ci, à la maison.