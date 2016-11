CHU Nedir Mohamed : Un nouveau pavillon des urgences en réalisation

Réagissez

Invité la semaine dernière par la commission environnement, santé et hygiène de l’APW de Tizi Ouzou, en préparation de la session de décembre prochain qui sera d’ailleurs consacrée au secteur de la santé publique, le directeur du CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou a annoncé qu’ «un nouveau pavillon des urgences est en voie de réalisation à l’intérieur du CHU, du côté donnant sur la RN12.

Ce pavillon scindé en trois blocs dont le plus important en R+6, coûtera 395 millions de dinars». Le délai de réalisation est selon le même directeur de18 mois, précisant que ce chantier est confié a une entreprise de catégorie 7. Quant à l’actuel service des urgences, il sera destiné à une autre activité médicale, selon le directeur. Le professeur Ziri indiquera aussi qu’une radio numérisée a été acquise pour les urgences de pédiatrie et sera mise en service incessamment. Les urgences de néonatologie spécialisées sont lancées.

En oncologie, le premier responsable du CHU dira : «Il nous manque juste la radiothérapie qui sera lancée au premier trimestre de 2017, soit à l’ouverture du centre anti cancer de Draâ Ben Khedda. La chimiothérapie se fait à raison de 60 malades/jour.» Au sujet du centre de transfusion sanguine et du centre de désintoxication, M. Ziri indique que «leur ouverture interviendra rapidement». La greffe de moelle osseuse sera lancée au premier trimestre 2017, a annoncé le premier responsable du CHU.

Au service des urgences, le directeur notera qu’«en 2014 le service a assuré 98 000 consultations et en 2015 le nombre est passé à 100 000 consultations. Pour éviter la saturation et les retards dans la prise en charge des malades, le directeur déclarera : «A court terme, nous allons délocaliser les urgences de médecine vers la polyclinique de la nouvelle ville. Pour les besoins du scanner, nous allons mettre à disposition une ambulance.»

Le président de l’APW, M. Klaleche, dira au sujet de la santé publique à travers la wilaya: «Il est vrai que l’encadrement du CHU et l’ensemble du personnel font des efforts mais il y a lieu de reconnaitre que cet établissement est saturé et ne répond plus à la demande. Nous demandons par conséquent aux pouvoirs publics de relancer les projets des 7 EPH inscrits à l’indicatif de notre wilaya ainsi que celui du nouveau CHU de 500 lits. Il faut également équiper les infrastructures de la périphérie en moyens humains et matériels pour éviter à la population de se déplacer jusqu’au chef-lieu de wilaya.»