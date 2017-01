CHU de Tizi Ouzou : Les AVC et l’asthme en débat

Réagissez

Le CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou a organisé, il y a quelques jours, ses 22es journées médicochirurgicales, en présence de nombreux praticiens d’une dizaine de wilayas.

Thèmes débattus : l’hypertension artérielle et le diabète, sarcomes des parties molles de la paroi thoracique, cancer du rectum, l’ectopie testiculaire, l’ostéoporose, médecine et droits des patients et responsabilité médicale.

Intervenant à l’ouverture de cette rencontre, le Pr Aderkichi a consacré sa communication aux accidents vasculaires cérébraux (AVC), qui constituent, a-t-il indiqué, la première cause du handicap non traumatique. «L’évolution de la société algérienne a favorisé la prévalence de certaines maladies, telles que le diabète et l’hypertension artérielle, qui constituent des facteurs à risque dans la survenue des AVC». Selon une enquête prospective réalisée entre 2012 et 2015 sur 100 patients admis au service de médecine physique et réadaptation du CHU de Tizi Ouzou, l’hémiplégie ou la paralysie, d’une ou plusieurs parties du corps, est la conséquence de ces accidents, qui touchent chez 62% des sujets âgés de 60 ans et plus, a-t-il souligné.

A l’issue du processus de prise en charge de 73 jours en moyenne, 71 malades hémiplégiques marchent de nouveau, 20 autres sont demeurés dans leur état et 9 n’ont plus redonné signe de vie, selon les résultats de la même étude. Pour sa part, Dr L. Ihadjadene a présenté une étude sur une année (2015) sur l’asthme et la broncho-pneumopathie obstructive (BPCO) au CHU de Tizi Ouzou, une étude statistique rétrospective comparative portant sur les dossiers de malades suivis en consultation pour ces deux pathologies. L’asthme est une pathologie qui prédomine chez la femme jeune, contrairement à la BPCO, qui est plus une pathologie de l’homme de plus de 50 ans.