CHU de Tizi Ouzou : La santé au travail en débat

Réagissez

Des médecins spécialistes ont participé à une...

Le service de la santé au travail du CHU de Tizi Ouzou a examiné 3188 travailleurs depuis le début de l’année.

Des professionnels de la santé ont appelé mercredi à Tizi Ouzou à l’amélioration de la sécurité des travailleurs et à la prévention des accidents et maladies professionnelles. Les intervenants qui se sont succédé à la tribune de l’amphithéâtre du CHU de Tizi Ouzou, qui a abrité une journée d’étude portant sur le thème «Optimiser la collecte et l’utilisation des données sur la santé et la sécurité au travail», ont insisté sur la nécessité de mettre en place les moyens de prévention et le respect de la législation du travail concernant le volet santé et sécurité, car, selon, eux, «beaucoup reste à faire en la matière», malgré l’existence de tout un dispositif réglementaire régissant la gestion de la prévention des risques professionnels.

Intervenant à l’ouverture de cette rencontre, le directeur général du CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou a indiqué que les institutions sanitaires locales accordent une attention particulière à ce volet, citant l’exemple de son établissement, où il a été procédé à la mise en place d’un dispositif de suivi.

«La véritable prise en charge de la sécurité des travailleurs est la prévention, et ce, en mettant en place les mécanismes nécessaires au niveau de chaque entreprise. Dans ce sens, nous avons contracté des conventions avec pas moins d’une centaine d’entreprises, en 2017», dira Pr Ziri, révélant que 14 237 employés ont été examinés par le service de la santé au travail du CHU Nedir Mohamed durant l’année 2016. Depuis le début de l’année en cours, 3188 travailleurs ont sollicité le même service, a t-il ajouté.

Une équipe médicale composée de 25 éléments assure le suivi de ce dispositif. Mais, de l’avis des praticiens présents, les efforts déployés par les pouvoirs publics demeurent insuffisants. «Il y a nécessité d’optimiser la collecte et l’utilisation des données relatives à la santé et à la sécurité au travail à travers la wilaya», observe Pr Mezdad.

Une autre intervenante a déploré le manque de toxicologues dans les laboratoires. «Beaucoup de travailleurs sont inconscients des risques encourus en manipulant des produits toxiques sans moyens de protection», dira-t-elle. Pr Ahmed Zatout témoignera du drame de l’amiante à laquelle sont exposés les travailleurs. Entre 200 et 300 personnes sont atteintes chaque année en Algérie de mésothéliome pleural, un cancer professionnel provoqué par cette substance très nocive. «L’amiante peut provoquer des cancers du poumon plusieurs décennies après avoir été exposé.

Elle est partout, dans des bâtiments, mais aussi dans la dalle de sol et le sèche-cheveux ! Un véritable problème de santé publique», a-t-il souligné. La manipulation des produits chimiques a été également abordée lors de cette journée d’étude. «Quelque 1000 produits chimiques circulent sur le marché. Sans protection, cela peut occasionner des accidents de travail graves ou mortels», a mis en garde un autre intervenant.