Chirurgie cérébrale : Une première à Tizi Ouzou

La première intervention a été réalisée le 7 mai dernier au service de radiothérapie à l’hôpital privé des Chahids Mahmoudi.

C’est une première en Algérie. La radiothérapie, ou la chirurgie stéréotaxique, une technique chirurgicale essentiellement développée pour le traitement des tumeurs situées dans des zones difficiles d’accès, comme le cerveau, vient d’être introduite à l’hôpital privé des Chahids Mahmoudi de Tizi Ouzou. La première intervention a été réalisée le 7 mai dernier au service de radiothérapie.

L’unité est équipée d’un système Brainlab ExacTrac X-Ray de dernière génération, qui garantit une précision infra millimétrique pendant les traitements, selon les explications fournies par l’équipe médicale. Selon les indications fournies par la direction de l’hôpital Mahmoudi, la radio-chirurgie est une méthode de traitement de certaines tumeurs cérébrales, de certaines malformations vasculaires et de certaines affections fonctionnelles du cerveau.

Il s’agit d’une technique alternative ou complémentaire à une opération neurochirurgicale et/ou à une radiothérapie. «L’hôpital Chahids Mahmoudi est le seul hôpital en Algérie à pratiquer ce genre d’opérations», a-t-on précisé de même source.

Cet établissement, spécialisé dans le diagnostic et le traitement des pathologies cancéreuses, basées sur une approche multidisciplinaire et multimodale intégrée pour la prise en charge du patient, a acquis pour les besoins de ses services un matériel de chirurgie de dernière génération.

En décembre 2016, des appareils d’exploration médicale récents (Pet-Scan) permettant de détecter les cellules cancéreuses, ont été introduits dans la prise en charge médicale des malades. L’hôpital Mahmoudi est la troisième structure en Afrique, après celles de Prétoria (Afrique du Sud) et Casablanca (Maroc) à être dotée de ce plateau technique de dernière génération. Cette structure de santé à vocation nationale accueille entre 4000 et 4600 patients par an, de différentes régions du pays.

Pour la direction de l’hôpital, l’objectif est de prodiguer des soins de qualité et de conférer au malade un confort, un suivi et une sécurité optimaux durant sa prise en charge. «Le HCM vise à être un pôle d’excellence, où la préoccupation thérapeutique centrale est le cancéreux et pas seulement le cancer. A défaut de vaincre la maladie sans détruire le malade, il convient en effet de donner à ce dernier les moyens de ‘‘vivre avec’’ le mieux possible et le plus longtemps possible», souligne le P-DG de cette structure sanitaire, Dr Mahmoudi Saïd.