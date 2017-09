Réagissez

Sous le slogan «Tous unis pour un environnement sain et propre», les habitants de Cheurfa N’Bahloul, dans la commune d’Azazga, à une quarantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, ont entrepris depuis une semaine une grande opération de volontariat pour le nettoyage des quartiers et venelles de ce village de plus de 12000 habitants. Initiée par le comité de village, en collaboration avec le mouvement associatif, cette campagne de nettoyage entamée le 8 septembre dernier s’étalera jusqu’au 29 du mois en cours, a-t-on annoncé.

D’importants moyens humains et matériels, dont des camions et tracteurs, ont été dégagés par les villageois pour la réussite de cette opération de salubrité publique, que les habitants de Cheurfa N’Bahloul veulent inscrire dans la durée en l’organisant chaque vendredi. Outre le ramassage des déchets éparpillés dans les ruelles et aux abords des habitations, les volontaires ont procédé au curage des fossés, et ce, en prévision de la saison des pluies, où des désagréments ont été enregistrés par le passé.

Selon le programme tracé par le comité de village de Cheurfa N’Bahloul, une autre opération de volontariat aura lieu le 22 septembre prochain et concernera les abords d’un tronçon de la RN71 reliant la ville d’Azazga à Aïn El Hammam. Des réunions périodiques sont tenues au village pour discuter du respect du cadre de vie et de la nécessite de veiller sur l’environnement qui périclite au fil des années, au grand dam des habitants.