L’école primaire Yanina Ali de Chaïb, dans la commune de Mekla, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, a été fermée, depuis lundi, par les parents d’élèves, qui dénoncent la non-prise en charge de leur revendication relative à la réalisation d’une nouvelle cantine.

Celle dont dispose l’établissement est vétuste et ne peut plus accueillir les enfants, selon les parents. «Notre école est pourvue d’une cantine, mais elle est en préfabriqué. Sa réalisation date de plus de 20 ans et avec son état de délabrement très avancé, elle ne répond plus aux normes de sécurité», dira un membre de l’association des parents d’élèves contacté par nos soins.

Selon lui, le problème de la vétusté de la cantine de l’établissement a été soulevé à plusieurs reprises auprès des autorités locales. «Nous avons interpellé l’APC et le chef de daïra de Mekla, les responsables de la direction de l’éducation, ainsi que le wali plusieurs fois, sans suite. Nous avons même empêché nos enfants d’aller à l’école au premier jour de la rentrée, mais rien n’est fait depuis ce jour-là pour rassurer les parents», dira-t-il.

Il souligne qu’une commission devait être dépêchée sur place afin de constater l’état de la cantine et déterminer la possibilité ou non de continuer le service de la restauration jusqu’à l’inscription et la réalisation d’un autre réfectoire. Les 180 élèves de l’établissement prennent depuis la rentrée des classes un simple repas froid dans la cour de l’école. Cette situation risque cependant de se compliquer à l’approche de l’hiver si rien n’est fait pour trouver une solution au problème posé.