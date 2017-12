Cap sur l’exportation en 2020

Réagissez

La production halieutique dans la wilaya de Tizi Ouzou est de 1500 t/an, pour une demande annuelle de 5000 tonnes.

«D’ici 2020, nous comptons couvrir les besoins de la population de notre wilaya et exporter vers l’étranger, si nous arrivons à atteindre une production de 10 000 tonnes», ambitionne le directeur local de la pêche.

Pour augmenter la production dans le cadre des investissements privés, les responsables du secteur ont lancé huit projets de fermes aquacoles au niveau des localités côtières de Tigzirt et Azzefoun. Les mesures de facilitation de l’investissement au profit des porteurs de projets, engagées par l’Etat, notamment en termes d’accès aux crédits bancaires et au foncier dans les zones d’activité aquacole ont permis d’attirer de nombreux promoteurs vers cette activité. En plus des capitaux privés mobilisés pour la réalisation des projets, des subventions ont été accordées par le Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture (FNDPA). Une cinquantaine de projets ont été financés dans le secteur de la pêche, dans le cadre des dispositifs d’emploi des jeunes et de l’aide à l’entrepreneuriat. «La wilaya de Tizi Ouzou compte 36 chalutiers et 450 pêcheurs.

En plus du poisson marin, un programme ambitieux d’investissement dans l’aquaculture a été engagé. D’autres efforts seront consentis pour l’encouragement de l’investissement privé, dans le cadre du plan Aquapêche 2020, et ce, dans la perspective de booster la production halieutique actuelle à plus de 10 000 tonnes/an et créer plus de 2500 emplois», a souligné le directeur de la pêche.