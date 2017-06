Réagissez

En perspective de la préparation de la prochaine rentrée universitaire, une délégation de l’APW de Tizi Ouzou a effectué, lundi dernier, une visite de travail et d’inspection au campus de Tamda, où des projets de blocs pédagogiques, d’hébergement et d’équipements d’accompagnement sont en cours de réalisation.

«Notre souci est de garantir une rentrée universitaire calme à nos étudiants et cela passe par la réunion des bonnes conditions d’accueil, notamment pour les nouveaux bacheliers», notera le président de l’APW, Msela Mohamed. Signalons qu’une réunion de travail et une sortie sur les chantiers ont eu lieu en présence du directeur des œuvres universitaire de Tamda, du vice-recteur de l’université Mouloud Mammeri, d’une représentante de la direction des équipements publics et de nombreux élus de l’APW.

Sur place, nous avons appris que 2700 places pédagogiques sont en cours de réalisation et pourraient être réceptionnées avant la fin de l’année en cours, si toutefois la situation des payements des entreprises est réglée. Un des responsables indiquera que «1050 places pédagogiques peuvent être réceptionnées en octobre 2017. Les 1640 autres pourraient être finalisées avant la fin de l’année mais il faut au préalable payer les entreprises».

Sur le plan de l’hébergement, on apprendra que des structures totalisant 1500 lits sont en voie d’être achevées et seront livrées à Tamda à la rentrée universitaire. 1500 autres lits sont également prévus à Rehahlia et doivent être réceptionnés à la rentrée. Nous avons également appris que les 5 blocs fermés à Boukhalfa, totalisant 500 places pédagogiques, sont en voie d’être réhabilités.