Campus de Tamda : Des étudiants créent un journal

Les étudiants des sciences de l’information et de la communication de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou ont lancé, sous la direction de leurs enseignants, un journal intitulé la Gazette de l’étudiant.

Ce support d’information trilingue (français, tamazight et arabe) s’est intéressé, dans son numéro 00, beaucoup plus au campus de Tamda, ce pôle universitaire en pleine expansion. Le doyen de la faculté des sciences humaines et sociales, Tahar Bentounès, a accordé un entretien à ce journal, qui a également consacré un portrait à la chef de département des sciences humaines, Samira Mammeri.

La Gazette de l’étudiant a interviewé le directeur des œuvres universitaires de Tamda, Ahcène Mamèche, qui a parlé des conditions d’hébergement de la communauté estudiantine. La relance des activités culturelles et sportives au sein des structures universitaires fait l’objet aussi d’articles sur les exploits des étudiants de l’UMMTO, aussi bien lors des compétitions de football à l’échelle nationale que dans les activités théâtrales.

Des mini-reportages sur les migrants subsahariens et sur les commerçants de la ville de Tizi Ouzou et comptes rendus sur les activités du campus, à l’image de la journée d’étude sur la liberté de la presse organisée à l’occasion du 3 mai 2017, y ont été réalisés.

Les étudiants ont aussi consacré des articles sur plusieurs personnalités du monde culturel, comme les artistes Lounis Aït Menguellet, Matoub Lounès, l’anthropologue et écrivain Mouloud Mammeri, le journaliste Tahar Djaout et le réalisateur du premier film en tamazight, Abderahmane Bouguermouh, ainsi que l’ancien doyen de la faculté des sciences humaines et sociales, Pr Brahim Salhi. «Nous encourageons toujours ce genre d’initiatives, car il s’agit d’un travail qui permet aux étudiants de s’imprégner davantage des notions du journalisme», dira Arezki Chenane, coordinateur du campus de Tamda.