Le centre psychopédagogique d’Aït Sidi Amar Oulhadj, dans la commune de Bouzeguène, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, abrite, depuis dimanche dernier, une campagne de dépistage des maladies associées destinée aux 437 personnes recensées au niveau communal et porteuses de divers types de handicaps.

Cette campagne est également élargie à d’autres enfants porteurs de handicaps, mais qui demeurent encore anonymes ou non identifiés au niveau de l’association.

Organisée par l’Association des handicapés et leurs amis de la daïra de Bouzeguène, cette campagne n’est pas la première du genre, puisque l’association, qui gère un centre médico-social ouvert depuis 2015, a permis d’effectuer le diagnostic des handicaps et des maladies associées sur 340 enfants. Cette campagne, qui s’est achevée jeudi dernier, mobilise une pléiade de médecins généralistes et de spécialistes couvrant quasiment toutes les branches médicales.

L’association a convié tous les comités de village à recenser les personnes handicapées et à établir des listes qu’il faudra déposer au niveau du centre psychopédagogique afin de les programmer et de mettre à leur disposition une ambulance pour les acheminer au centre. Pour les personnes impotentes, une équipe médicale mobile est prévue pour effectuer les déplacements à domicile. Cette campagne est une aubaine pour les familles pour pouvoir effectuer le dépistage d’éventuelles maladies cachées autres que l’infirmité dont sont victimes leurs enfants. Dr Hammoum Baya, médecin scolaire et membre actif au sein de l’association, dira : «Les personnes handicapées connaissent une augmentation de leur espérance de vie.

Cependant, il n’échappe à personne que des statistiques vérifiables mettent en évidence une mortalité largement plus élevée chez les handicapés que chez le reste de la population en général. Cette situation est essentiellement liée à leur handicap, qui les prédispose aux risques de contracter des pathologies comme tout le monde, mais, malheureusement, sans prise en charge médicale efficace, voire insuffisante et parfois même inadéquate. Ces campagnes de dépistage que nous menons nous confirment cette triste réalité.»