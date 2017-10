Réagissez

La crise du manque d’eau potable que vit la population de Bouzeguène depuis plusieurs années est en passe d’être jugulée.

En effet, une délégation de la coordination des comités de village de Bouzeguène a été reçue, dimanche dernier, au ministère des ressources en eau. Cette rencontre avec le premier responsable du secteur constituait, pour la coordination, une occasion de clarifier toutes les zones d’ombre qui entourent le projet et de lever les aléas qui pourraient retarder le lancement des travaux de raccordement au barrage hydraulique de Tichy-Haf (Béjaia) d’une enveloppe budgétaire de 200 milliards de centimes.

Les délégués des citoyens ont transmis au ministre, à travers une lettre, tous les soucis des villageois qui revendiquent un droit légitime, celui d’avoir accès à l’eau potable dans des conditions acceptables. Les souffrances vécues durant cet été par les villageois étaient intenables. Les ménages étaient soumis à un rationnement drastique. La pénurie d’eau persiste, témoignent les citoyens de la région. Après la rencontre qui a duré près de deux heures, les délégués sont sortis très satisfaits des décisions prises par le ministre.

L’ouverture des plis ayant été faite, il ne reste plus qu’à désigner l’entreprise réalisatrice et entamer les travaux. Outre le raccordement au barrage de Tichy-Haf, les délégués de Bouzeguène ont également transmis une autre doléance, celle de la réhabilitation de la chaine d’Aderdar, une importante source d’eau potable dont la conduite est entièrement corrodée et objet de plusieurs centaines de piquages illicites.