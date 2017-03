Réagissez

Le projet d’un hôpital de 60 lits d’une autorisation programme de 100 milliards de centimes, attribué et inscrit en 2016 par le ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, pour la daïra de Bouzeguène, risque de ne pas voir le jour en raison des oppositions.

Une commission de wilaya, diligentée par le wali de Tizi Ouzou, pour le choix de terrain, a opté le mois dernier pour le POS N°10 d’Imoughlawene, à Bouzeguène, près du centre sportif de proximité. Au niveau de la wilaya, la commission chargée du choix de terrain pense qu’elle a fait son travail en son âme et conscience et le dossier a été adressé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Les villageois des trois autres communes de Bouzeguène, d’Idjeur, et d’Aït Zikki, même s’ils divergent dans leurs avis, s’en remettent au choix établi par ladite commission. Le président de l’APC de Bouzeguène, Bessaha Mourad, qui s’est réuni avec les 24 comités de village de sa commune, a assuré que le choix a été fait sans aucune pression, privilégiant le terrain, le calme, l’environnement et surtout l’intérêt des malades. Ce projet d’hôpital sera complété par la réalisation de nombreuses bretelles de routes d’accès de tous les côtés, notamment vers Idjeur et Aït Zikki, la construction de 600 logements AADL et un programmes de 150 logements socio-locatifs.

Le ministre, qui fut chef de daïra dans la localité, avait, rappelons-le, promis de venir poser la première pierre de cet édifice dès que les conditions seront réunies. Toutefois, si les oppositions persistent, le projet d’hôpital de Bouzeguène sera tout simplement annulé et non délocalisé, ce qui n’est pas dans l’intérêt des 38000 habitants de la daïra.