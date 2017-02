Bouzeguène (Tizi Ouzou) : Des lycéens ferment l’APC

Réagissez

Les élèves du village de Sahel, scolarisés au technicum des Frères Hanouti de Loudha, dans la commune de Bouzeguène, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, ont organisé, lundi dernier, un sit-in devant le portail du siège de l’APC, qu’ils ont préalablement verrouillé pour empêcher les travailleurs de rejoindre leur bureau.

Cette action, nous a-t-on indiqué, est la conséquence des absences répétées du bus scolaire, obligeant les dizaines d’élèves à utiliser d’autres moyens de transport qui ne sont pas toujours disponibles le matin. Cette situation, à la fois récurrente et contraignante, ne va pas sans causer de dégâts dans le cursus scolaire des élèves, en raison des retards et des absences aux premières heures de la journée. Les élèves font souvent l’objet de renvoi de la part de l’administration du lycée, qui les accuse de «négligence» et d’absences répétitives, lesquelles sont mentionnées dans leur dossier scolaire.

Les élèves, munis de leur cartable, justifient le recours au sit-in pour sensibiliser les responsables locaux à prendre des mesures adéquates pour assurer régulièrement le transport scolaire. De leur côté, le P/APC et le transporteur avec lequel une convention a été signée regrettent le recours au blocage de la mairie.

Le transporteur assure qu’il avait arrêté d’assurer la ligne Bouzeguène-Tizi Ouzou pour s’occuper du transport des élèves dans le cadre du respect de la convention, reconnaissant, au passage, que parfois des ennuis mécaniques inévitables surviennent. Les élèves, qui ont, malheureusement, manqué les cours de la journée, ont levé leur blocage dans l’après-midi. Il sera très difficile de récupérer le retard, pour ces élèves qui ont déjà, à leur compte, deux semaines d’arrêt de cours pour cause de chutes de neige, alors que les examens du second trimestre vont débuter incessamment.