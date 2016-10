Réagissez

L’écrivaine et poétesse Rénia Aouadène a été, samedi dernier, l’invitée du café littéraire de Wizgan, (Bouzeguène), à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou. Invitée par l’association culturelle Tiawinine (Les sources), Rénia est venue présenter son dernier roman Un maure dans la sierra paru, en 2015, aux éditions El Kalima.

Cette rencontre avec l’écrivaine s’est déroulée au centre culturel Ferrat Ramdane devant un public nombreux. L’écrivaine, originaire de la région d’Aokas, (Béjaïa), est spécialiste de l’histoire d’Espagne. C’est justement dans ce pays que se déroule l’essentiel du récit. L’histoire débute dans un village de Kabylie, durant les années 1920. Fils de forgeron, Rabah Oussidhoum, qui deviendra par la suite le héros du roman, a pris peu à peu conscience de la vie misérable qui règne dans le village.

Rabah s’engage dans l’armée française où il devient sous-officier. Rénia Aouadène qualifie Rabah Oussidhoum et tous les Kabyles disparus lors de la guerre civile espagnole de «héros». «A Paris, Rabah Oussidhoum avec des militants communistes algériens et du Moyen-Orient décident de rejoindre l’Espagne pour s’engager dans les brigades internationales pour combattre le fascisme. Ils rentrent en Algérie et prennent le bateau à partir d’Oran pour rejoindre Alicante.

Rabah sera de toutes les batailles et fera même de la propagande pour pousser les Berbères marocains engagés avec Franco à rejoindre les communistes de gauche. Rabah Oussidhoum sera tué à Saragosse. Une rue de Barcelone porte aujourd’hui son nom». Un livre à lire pour découvrir cet aspect de l’histoire.