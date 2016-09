Bouzeguène : Rassemblement de citoyens devant l’ADE

Réagissez

Les habitants du village Ath Wizgan, dans la commune de Bouzeguène, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, ont procédé hier à la fermeture de l’ADE, de l’APC et de la daïra pour exprimer leur ras-le-bol de la situation qui prévaut dans leur village en matière d’alimentation en eau potable.

Cette action est la conséquence des promesses et des engagements non tenus. Les villageois ne reçoivent l’eau que 5 heures par jour, un temps qui ne permet même pas aux nombreux foyers de remplir les jerricans. Les villageois ne comprennent pas qu’on mette sur un pied d’égalité les villages qui possèdent des sources privées très importantes et qui sont aussi alimentés par la source d’Aderdar et les villages qui ne dépendent que de cette source.

Les responsables de l’ADE de Tizi Ouzou ont informé les villageois que compte tenu des capacités hydriques existantes, il est possible de servir l’eau un jour sur six pour les villages qui souffrent d’un grand manque. Les contestataires estiment qu’il faudrait avantager les villages qui ne sont pas alimentés par des sources naturelles.