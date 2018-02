Réagissez

Les grignons sont parfois brûlés dans certaines huileries, causant des désagréments au voisinage.

Le centre culturel Ferrat Ramdan de Bouzeguène a abrité, la semaine dernière, une journée technique sur la valorisation des sous-produits oléicoles, notamment les grignons et les margines. Initiée par la Subdivision agricole de la commune de Bouzeguène, cette journée a été animée par la Direction des services agricoles (DSA) et la Chambre de l’agriculture de la wilaya, en collaboration avec les étudiants de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou et d’autres partenaires.

Cette journée d’information organisée au profit des propriétaires des huileries et des agriculteurs se voulait un moyen de les sensibiliser à prendre en charge ces déchets de manière efficiente pour réduire les effets néfastes causés par leurs rejets.

Après la présentation des techniques de compost des grignons d’olives, un responsable au niveau de l’université de Tizi Ouzou a dénoncé la pollution causée à l’environnement des suites des rejets des résidus des olives, grignons et margine, dans la nature et dans les cours d’eau, qui peuvent entraîner la destruction de la vie aquatique, notamment la mort des poissons et même la contamination des eaux de la nappe phréatique.

L’orateur explique que Bouzeguène, qui est déjà leader en matière de tri des déchets, peut élargir le processus en prenant en charge le traitement des déchets des olives qui pourraient constituer une source de revenus importants. Il est donc possible de valoriser les sous-produits de l’olive pour un double objectif : mettre fin à cette pollution et générer de nouvelles sources de revenus.

Arezki Hammoum, master en gestion des déchets, a mis en exergue la complexité du compostage des déchets des olives qui sont de nature très toxique et nécessitent un traitement spécifique.