Bouzeguène : Le projet d’hôpital de 60 lits maintenu

C’est maintenant officiel, le projet d’hôpital de 60 lits attribué à la région de Bouzeguène, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, sera bientôt lancé, au grand bonheur de la population locale. Il sera érigé à Imoughlawene, un site paradisiaque, entre les villages d’Aït Ikène, de Tizouine, d’Aït El Qarn et d’Aït Ikhlef.

L’EPH de Bouzeguène est la seule structure sanitaire maintenue encore pour la wilaya de Tizi Ouzou pour une autorisation programme de 100 milliards de centimes (1milliard de dinars). C’est ce que nous révélé, dernièrement, le P/APC sortant de Bouzeguène, qui a précisé que le projet a été attribué à l’entreprise publique Cosider. Cette dernière a pris connaissance du plan de charge prévisionnel et les travaux de cet important projet hospitalier vont démarrer dans le courant du mois de décembre ou au plus tard au mois de janvier 2018.

C’est le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Mokhtar Hazbellaoui, qui aura l’insigne honneur de poser la première pierre de cet important projet qui apportera une amélioration très sensible en matière de prise en charge des malades de la région, constamment malmenés par les longs déplacements, difficiles et onéreux vers les hôpitaux d’Azazga, Aïn El Hammam et Tizi Ouzou. C’est la fin d’une longue histoire de ce projet d’hôpital annoncé au printemps 2015 par l’ancien ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, lors d’une visite à Tizi Ouzou.

La question de l’implantation du projet avait suscité, en effet, moult péripéties. Le déplacement, en mai dernier, à Bouzeguène, d’une commission de wilaya de choix de terrain, à mis fin aux tiraillements et aux supputations. La population locale a accueilli avec un grand soulagement le maintien de ce projet d’hôpital. Cette future structure de 60 lits avec possibilité d’extension à 120 lits, sera dotée de toutes les commodités, notamment un service des urgences ouvert 24/24, des spécialités médicales, un service d’imagerie médicale de dernière génération, un laboratoire de biologie, ainsi que d’autres services annexes.

Beaucoup de citoyens ont estimé que l’implantation de cet hôpital dans ce secteur va ouvrir de nouvelles perspectives pour l’investissement et le développement de la région de Bouzeguène, qui a besoin de nouveaux espaces pour de nouveaux pôles urbains.

D’ores et déjà, le site d’Imoughlawene où est déjà construit le centre sportif de proximité (CSP), bénéficiera d’un large réseau routier, ainsi que d’un programme de 600 logements AADL, de 150 logements socio-locatifs et du premier stade communal à Bouzeguène.