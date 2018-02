Réagissez

Le chef-lieu de la commune de Bouzeguène, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, n’est toujours pas totalement assaini.

Les habitants de certains quartiers vivent de gros ennuis de salubrité et d’émanation d’odeurs qui proviennent des eaux usées déversées à ciel ouvert et des dizaines de fosses septiques obsolètes.

Par ailleurs, le réseau des eaux usées du chef-lieu, très vétuste, n’a jamais été contrôlé par les services concernés en raison de l’absence de regards de visite totalement ensevelis, depuis des années, par plusieurs couches de bitume. Des quartiers en plein chef-lieu ne sont pas encore raccordés au réseau d’assainissement, comme ceux du lieudit Takoucht at Aakra en amont et en aval du CW 251.

Les eaux usées stagnantes sont signalées partout comme à l’ex- Souk El Fellah, où les 100 locaux commerciaux ne sont pas encore raccordés au réseau d’assainissement. Les eaux usées se déversent dans une rue commerçante.

D’aucuns s’interrogent sur le rôle du service d’hygiène de l’APC dont on ignore l’issue des PV de visite qui restent sans suite. De nombreux élus, depuis plusieurs décennies, ont totalement ignoré des zones entières du chef-lieu. Réalisé depuis plusieurs années, le réseau d’assainissement de la ville ne répond plus à l’évolution que connaît l’agglomération sur le plan urbanistique.

Le réseau est souvent bricolé, mais les problèmes restent toujours posés. Un bureau d’études de Tizi Ouzou a réalisé en 2015 une étude d’assainissement, restée sans suite à ce jour. Pour l’heure, tous les réseaux d’assainissement de la commune ont leur point de chute dans les deux cours d’eau qui traversent la ville et sur lesquels aucun bassin de décantation n’a été réalisé.