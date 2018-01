Bouzeguène : Le programme de logements sociaux compromis

Réagissez

Le dossier des logements sociaux à Bouzeguène, 60 km à l’est de Tizi Ouzou, suscite moult inquiétudesو au sein de la population la plus démunie.

Plus de 1300 dossiers sont rangés dans les tiroirs, au niveau de l’APC, depuis 2008 et attendent d’être satisfaits.

La commune de Bouzeguène enregistre un déficit important en matière de logements destinés aux couches sociales défavorisées. Les deux programmes lancés en 2002 et 2007 (Plateau de Loudha et chef-lieu) sont réalisés, mais n’ont pas été attribués en temps opportun et ont dû subir, entre-temps, des dégradations importantes qui ont coûté beaucoup d’argent à la collectivité.

Le dernier programme de 50 logements socio-locatifs, lancé en 2012, au lieudit Imoughlawene, est abandonné depuis plus de 24 mois, en raison des oppositions des villageois. Du coup, la commune de Bouzeguène est privée de deux programmes supplémentaires successifs de près de 200 logements sociaux. La cause est que de larges espaces du foncier communal ont été occupés par des citoyens qui ont accaparé des dizaines d’hectares.

Des oppositions se manifestent au moindre coup de bulldozer. Tous les maires qui se sont succédé à l’APC n’ont rien pu faire pour récupérer les terres communales, entraînant, de fait, le blocage de tous les projets et, par conséquent, le développement communal. Les carences ont concerné d’ailleurs tous les projets, comme le logement, le stade communal, l’unité de la Protection civile, la sûreté de daïra, le CET, etc. Le nouveau président de l’APC de Bouzeguène, Rachid Oudali, semble décidé à agir.

Il a réuni, la semaine dernière, tous les comités de village de la commune dans une première prise de contact pour leur exposer la situation de la commune et les perspectives qu’il compte atteindre pour relancer le développement communal.