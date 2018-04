Réagissez

Le chef-lieu de commune et de daïra de Bouzeguène, dépourvu de plan de circulation, bascule chaque jour dans l’anarchie.

Les règles de circulation son bafouées quotidiennement par les automobilistes, qui provoquent de sérieux désagréments à la circulation automobile, donnant lieu souvent à des altercations regrettables. Les fourgons de transport de voyageurs constituent un réel casse-tête pour les agents de l’ordre public et pour la population.

A l’échelle de la daïra, on peut dénombrer plus de 2000 fourgons qui effectuent plus d’une centaine de navettes vers les villages. Ceci en plus de 400 véhicules qui se garent dès six heures du matin aux abords de l’unique route qui traverse un chef-lieu communal étouffé par des constructions anarchiques qui ont fait disparaître les trottoirs.

Avec un parc routier d’une telle densité, il est très difficile de réguler la circulation, alors que la commune est dépourvue de toute commodité. Les abribus réalisés il y a quelques années par l’APC ont été démolis par les propriétaires des parcelles adjacentes. Les autorités locales, comme la population, sont convaincues de la nécessité de bâtir une nouvelle ville de Bouzeguène, dont le choix semble se porter sur les hauteurs, à Imoughlawene, qu’il faudra développer avec tous les projets qui y sont prévus, alors qu’Azzaghar, avec les éternelles oppositions, est définitivement voué à l’agriculture.