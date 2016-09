Réagissez

L’armoire de commande de la station de pompage du projet de forage de trois puits à Boubhir, dans la commune d’Illoula Oumalou, collectivité relevant de la daïra de Bouzeguène, a été retrouvée, à la fin de la semaine dernière, endommagée et les appareillages électriques subtilisés.

Les ouvriers de l’entreprise d’électricité ont découvert l’armoire ouverte et tous les équipements ont disparu de leur emplacement. C’est ainsi que les disjoncteurs, les contacteurs, les compteurs et les circuits de fonctionnement ont été minutieusement démontés. Le projet de forage de quatre puits, à partir de oued Boubhir, destiné au renforcement de l’alimentation en eau potable des villages de Bouzeguène, doté d’un budget de 40 milliards de centimes et lancé au début de l’année 2015, a accusé un long retard dans les travaux.

Il devait être fonctionnel à l’été 2015. Outre le retard dans la pose des canalisations et la réalisation des réservoirs, le projet a subi également un coup d’arrêt après l’opposition d’un citoyen qui a refusé le survol de son terrain par les câbles d’une ligne électrique de moyenne tension. Les responsables locaux ont aplani le problème et relancé les travaux.

Le président de l’APC de Bouzeguène nous a déclaré récemment que le projet devait être partiellement mis en service pour pomper l’eau dans les réservoirs qui alimenteront les villages du secteur de Loudha. Le sabotage de l’armoire de commande risque de retarder encore le projet qui est, aujourd’hui, à son 18e mois, depuis son lancement en janvier 2015.