Bouzeguène : Hommage à Salem Hamoum

A l’occasion du premier anniversaire de la disparition du journaliste Salem Hamoum, un vibrant hommage lui sera rendu aujourd’hui au village Ihitoussène, dans la commune de Bouzeguène, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou.

Une gerbe de fleurs sera déposée sur sa tombe et une minute de silence sera observée à sa mémoire. En cette date qui commémore le jour fatidique de sa disparition à l’âge de 65 ans, la grande famille de la presse, les journalistes qui l’ont côtoyé, ses proches et tous les villageois seront au rendez-vous pour soutenir sa famille et rappeler les qualités de l’homme à travers leurs témoignages qui mettront en exergue les vertus du journaliste, son dévouement et son engagement pour ce métier. Ce grand homme qui a embrassé une longue carrière éducative et un long parcours dans le monde de la presse ne peut être oublié.

Pour rappel, Salem Hamoum aura combattu sa maladie avec ténacité et courage pendant près de cinq années. Il se savait condamné, mais il ne montrait aucun signe d’abdication ni de résignation. En dépit de sa maladie, il continuait à écrire et à couvrir tous les événements pour le journal Le Soir d’Algérie.

Jusqu’au bout, Salem est resté digne et a espéré, comme tous ses amis et proches, une guérison miraculeuse. Il avait subi quatre interventions chirurgicales (abdominales et thoraciques) et avait bénéficié même d’une prise en charge à l’étranger. En juillet 2015, il rentra en Algérie et y demeura, chez lui, alité, souffrant dignement jusqu’à son dernier souffle.