Bouzeguène : Hommage à Habbi Arab

Un vibrant hommage a été rendu, jeudi dernier, au défunt maire de Bouzeguène, Habbi Arab, à l’occasion du 17e anniversaire de sa disparition. Victime d’un accident de la circulation qui s’est produit à Oued Aïssi, le défunt, «Dda Arab», comme on aimait l’appeler, a été une grande perte pour la population locale.

La nouvelle de sa mort a été perçue comme un choc et un drame par la population de toute la daïra de Bouzeguène qui perdait ainsi un des maires les plus estimés de par son charisme, sa simplicité, sa compétence et son dévouement pour sa commune qu’il souhaitait engager dans un développement progressif et un avenir serein.

Ingénieur de formation exerçant au sein d’une entreprise pétrolière, il n’avait d’autre ambition que d’engager le développement de sa commune. Elu RCD à la tête de l’APC, il n’ira, malheureusement pas au bout de son mandat, victime d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions, au retour d’une réunion au siège de la wilaya.

Depuis 17 ans, Arab Habbi n’a jamais été oublié. Tous les militants du parti à un haut niveau, à commencer par Saïd Sadi, se sont succédé, depuis sa disparition, pour se recueillir sur sa tombe.

Jeudi dernier, malgré la canicule et le Ramadhan, des militants, des amis, sa famille étaient au rendez-vous. Après le dépôt d’une gerbe de fleurs et la lecture de la Fatiha, on a écouté des témoignages de circonstance, émouvants par leur teneur et reconnaissants pour la personne d’un maire sans égal.