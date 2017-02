Réagissez

Les habitants du village de Hidjeb, dans la commune d’Illoula Oumalou, daïra de Bouzeguène, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, dénoncent l’arrêt des travaux de raccordement au gaz de ville depuis plusieurs mois et réclament le retour de l’entreprise pour la poursuite des travaux et le rétablissement des chemins du village laissés dans un état déplorable. Dans une lettre adressée au premier ministre, le comité de village s’érige contre l’entreprise et «exige la reprise des travaux dans les plus brefs délais, car depuis le début de l’hiver, nous vivons dans la gadoue».

Dans sa requête, le comité de village de Hidjeb dénonce aussi «la passivité des autorités locales, de Sonelgaz et de la direction des mines et de l’industrie (DMI), qui n’ont rien pu faire pour relancer les travaux laissés à l’abandon depuis plusieurs mois» et se dit prêt à entamer des actions de protestation dans les prochains jours si les travaux ne reprennent pas. L’on explique que l’entreprise titulaire du marché a abandonné le chantier «pour non payement du passif des travaux et cumul de dettes». Sur les 17 villages que compte la commune d’Illoula Oumalou, seuls cinq sont raccordés au réseau de gaz naturel. Le président de l’APC, Yazid Belkalem, a, lui aussi, dénoncé le retard dans le projet de raccordement des villages et charge Sonelgaz, qui n’a pas honoré ses engagements contractuels avec les entreprises.