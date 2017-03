Réagissez

Les habitants de la daïra de Bouzeguène, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, vivent, au quotidien, au rythme des récurrentes coupures du courant électrique.

Cette situation, qui dure depuis la vague de froid du 13 janvier dernier, entraîne des désagréments à la population. Ces coupures se répètent plusieurs fois par jour et durant la nuit et causent la détérioration les appareils électroménagers et électriques. Ces coupures, qui surviennent en plein hiver, ne vont pas sans provoquer des désagréments aux habitants, qui ne disposent pas de gaz naturel, à l’instar des foyers d’Aït Zikki et d’une grande partie des villages d’Illoula Oumalou.

Ces villageois dénoncent ces récurrentes coupures, qui s’ajoutent aux difficultés d’approvisionnement en gaz butane. Ces coupures, qui s’installent dans la durée, perturbent sérieusement le citoyen, ainsi que le fonctionnement des administrations et autres activités commerciales.