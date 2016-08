Bouzeguène : Fête de la figue de barbarie

Réagissez

Les activités de la cinquième édition de la fête de la figue de Barbarie ont créé, trois jours durant, une animation particulière au village Sahel, dans la commune de Bouzeguène.

Cette manifestation organisée par l’Association culturelle Sahel, en collaboration avec d’autres structures associatives de la localité, a suscité un impact dans la région. Lounis Djoui, président du comité d’organisation, a expliqué que l’objectif de cette fête est de valoriser la figue de Barbarie. «Cette fête s’inscrit dans le sillage d’une politique culturelle régionale. L’organisation de cet événement est rendue possible grâce à l’effort des membres de notre association, ceux de la promotion de l’environnement, des femmes de notre localité et du comité de village ainsi que de l’adhésion des citoyens», a-t-il ajouté, en précisant que pas moins de 50 exposants ont pris part à cette édition qui s’est déroulée du 11 au 13 août.

Les participants sont venus de Bejaïa, de Tébessa, de Bouira et de Souk Ahras. Une exposition de différentes variétés de la figue de Barbarie, ainsi que d’objets traditionnels et autres produits artisanaux, comme la poterie, le tapis et la vannerie, ont figuré au programme. Des visiteurs et des représentants des autorités, dont Mohamed Klalèche, président de l’APW, Nabila Goumeziane, directrice de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, ainsi que le sénateur Moussa Tamadartaza et plusieurs élus locaux ont pris part à la cérémonie d’ouverture. Des conférences sur le patrimoine kabyle et le tourisme solidaire, des spectacles pour enfants, un concours de chorale, des soirées théâtrales et des activités sportives ont marqué l’événement.