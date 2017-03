Réagissez

Les médecins exerçant dans la daïra de Bouzeguène, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, ont convié, samedi dernier, tous les parents d’élèves, les directeurs et le corps enseignant des établissements scolaires des cycles primaire et moyen, pour les sensibiliser et les mobiliser en faveur de la réussite de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole fixée dans un calendrier vaccinal qui a débuté le lundi 6 mars et qui se poursuivra au-delà des vacances scolaires.

Plus de 200 parents d’élèves ont pris part à cette réunion, qui s’est tenue dans la cantine de l’école primaire Bouda Mohand Saïd, du chef-lieu communal. Lors de leurs interventions successives, les médecins exerçant dans la santé scolaire ont tenu à rassurer les parents, visiblement inquiets, sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins qui seront administrés aux enfants durant cette campagne selon les normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ce vaccin, combiné contre la rougeole et la rubéole, vise à procurer l’immunité conférée à tous les enfants algériens des deux cycles (primaire et moyen) concernés par cette campagne, et cela sans aucune incidence sur leur santé et leur bien-être. Selon le docteur Baya Hamoum, chargée de la médecine scolaire à Bouzeguène, que nous avons contactée hier, le vaccin combiné rougeole et rubéole est utilisé dans 160 pays sur les 194 membres de l’OMS engagés dans la lutte contre ces deux maladies.

Le reste des pays n’est pas concerné car chez eux, ces maladies ont été complètement éradiquées. C’est l’objectif des responsables algériens de la santé qui visent à éliminer les menaces épidémiologiques de ces deux maladies et assurer la sécurité aux enfants. Le Dr Hamoum, qui est également membre de l’Association des handicapés de Bouzeguène, ajoute que l’efficacité du vaccin est basée sur des preuves scientifiques reconnues et s’inscrit dans le cadre de la lutte et de la prévention contre les maladies en milieu scolaire.