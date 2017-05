Réagissez



Un programme d’animation culturelle et sportive varié, qui met à l’honneur la musique, le théâtre, le cinéma et la poésie, a été minutieusement préparé par les responsables de la maison de jeunes Chellah Mohand de Bouzeguène, à l’occasion du mois de Ramadhan.

Ce programme que nous a communiqué le directeur de cette structure de jeunesse, Youcef Kessay, répond favorablement au goût des jeunes et des moins jeunes de la localité. Plusieurs soirées musicales, programmées en salle, sont entièrement dédiées aux mélomanes. Le choix est varié avec, chaque soir, une alternance entre deux troupes de musique, moderne et châabie. Pour rappel, la troupe de musique moderne de la maison de jeunes a obtenu le 3e prix au dernier Festival de musique moderne, qui s’est déroulé en mars dernier à Mechtras. Dans le même registre, deux troupes théâtrales, l’une de Bouzeguène et l’autre de Souamâa, se produiront sur les planches de la grande salle de la maison de jeunes. Les pièces de théâtre qui seront présentées traitent de sujets de divertissement et d’humour. Deux galas de chant, animés par des jeunes, sont programmés pour deux week-ends successifs. Par ailleurs, sur invitation des responsables de la jeunesse de la wilaya, la troupe de musique moderne de la maison de jeunes animera un autre gala au centre de loisirs scientifiques (CLS) de Tizi Ouzou.

Le public aura également l’opportunité de découvrir les férus de la pétanque et les meilleurs pongistes de la commune. Les meilleurs de ces deux tournois de pétanque et de tennis de table seront honorés au 27e jour du Ramadhan.

Le cinéma sera aussi à l’honneur, avec la projection d’un film de 20 mn, produit par Azzoug Massyl, intitulé Le signe d’existence. Le court métrage a fait l’objet d’une soutenance en BTS, option technique audiovisuelle.