Les jeunes de la commune de Bouzeguène, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, pourront, enfin, et pour la première fois, pratiquer le football sur un stade revêtu d’un gazon synthétique.

Le directeur de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Tizi Ouzou qui s’est déplacé, dernièrement, à Bouzeguène, a officiellement opté et donné son accord pour la pose du gazon synthétique et la réalisation d’une clôture pour le stade de Sahel au lieudit « Ahamam Ath Amar », qui deviendra, désormais, stade communal de Bouzeguène.

Une autorisation programme de plus de 50 millions de dinars (5 milliards de centimes), est retenue, avons-nous appris auprès des responsables locaux. Le DJS considérait le stade de Sahel comme le plus indiqué, en raison de son accessibilité mais aussi et surtout, pour le coût des travaux. Cette dotation était gelée depuis plus de trois ans, en raison de l’inexistence d’un terrain.

Il y a, à peu près, une année, l’APC a tenté de lancer les travaux du premier stade communal, au niveau d’Azaghar, juste à proximité de l’ex décharge communale, mais les terrassements du bulldozer n’ont duré que l’espace d’une journée avant que quelques citoyens ne se manifestent pour formuler leur opposition. Une action qui a provoqué l’ire des jeunes de Bouzeguène qui sont obligés de se déplacer vers Azazga ou Yakouren pour pratiquer leur sport favori.