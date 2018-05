Réagissez

Organisée par le Club des sports aériens et de montagne de Bouzeguène, en partenariat avec le club sportif amateur de la Protection civile et le club sportif «Numides» de Bouira, la quatrième édition du championnat national de parapente-cross, qui devait se dérouler du 3 au 6 mai dernier, sur le versant montagneux de Tizi Oudjaboub, dans la commune de Bounouh, collectivité relevant de la daïra de Boghni, à une soixantaine de kilomètres au sud de Tizi Ouzou et, simultanément à Aït Laâziz, dans la wilaya de Bouira, a été totalement gâchée par des conditions météorologiques exécrables.

Reportée du 11 mai au 13 mai, dans l’espoir d’un ciel meilleur, les organisateurs, après quelques essais difficiles de quelques pilotes, ont dû, encore une fois, renoncer à prendre le risque de voler en raison du vent qui soufflait à contre-courant. Selon le président du CSA de Bouzeguène, Karim Allili, «les organisateurs, entre autres, les membres de la fédération, Mourad Boukeffa, ainsi que le spécialiste français, Pierre Blandeau, membre du jury de la compétition, ont jugé utile de ne pas mettre les pilotes en danger en raison d’un vent relativement fort sur une altitude dépassant les 1400 m.

Nous avons même évoqué de déplacer la compétition vers un autre site, situé à Dirah, au sud de Bouira, malheureusement, cela n’a pas été possible», nous a avoué avec dépit le président du club organisateur. De son côté, Mourad Boukeffa expliquera : «Prévu pour plusieurs manches, ce championnat ne peut en aucun cas être validé avec une seule manche réalisée.

Il n’y aura donc pas de nouveau classement pour 2018. Djaffar Hammouche, champion d’Algérie 2017, conservera son titre jusqu’à la prochaine édition.»

A noter que 18 clubs nationaux, avec un effectif total de 52 pilotes, ont rallié les montagnes de Bounouh. Toutefois, la cérémonie officielle d’ouverture a été effectuée à l’auberge de Bouira en présence des membres de la FASA, des DJS de Bouira et Tizi Ouzou et des autorités locales. Les exposants ont installé leurs stands jusqu’au dernier jour.