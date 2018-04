Réagissez

Sous le haut patronage de la Fédération algérienne des sports aériens (FASA), la quatrième édition du championnat national de parapente-cross se déroulera cette année du 3 au 6 mai prochain, sur le versant montagneux de Tizi Djaboub, dans la commune de Bounouh, collectivité relevant de la daïra de Boghni, à une soixantaine de kilomètres au sud de Tizi Ouzou.

Cette édition se déroulera simultanément dans deux wilayas, puisque l’atterrissage des pilotes aura lieu dans la commune limitrophe d’Aït Laâziz, relevant de la wilaya de Bouira. Organisé par le club des sports aériens et de montagne de Bouzeguène, en partenariat avec le club sportif amateur de la Protection civile de Bouira et le club sportif Numides de la même wilaya, ce championnat national verra la participation de 80 pilotes confirmés relevant de plusieurs aéroclubs nationaux originaires de plusieurs wilayas, entre autres, Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, Batna, Khenchela, Annaba, etc.

Après les trois premières éditions organisées sur les hauteurs de la commune d’Aït Zikki, dans la daïra de Bouzeguène, les pilotes prendront connaissance d’une nouvelle rampe de décollage à Bounouh, à quelques encablures seulement des reliefs du majestueux Djurdjura. Ce rendez-vous national débutera par des portes ouvertes sur les sports aériens, animées par les membres des clubs participants.

En parallèle, une exhibition de para moteur et en modèle réduit d’avion sera animée par des pilotes confirmés. Ce championnat verra la participation de spécialistes français et franco-algériens qui feront partie du jury. Cette compétition nationale constitue donc l’occasion pour tous les passionnés du parapente et de sports de l’extrême de se retrouver dans une ambiance conviviale.