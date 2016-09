Réagissez

L’association culturelle Ameziab n’Lehna du village Boudjellil, dans la commune d’Irdjen (Larbâa Nath Irathen), organise demain à la maison de jeunes un hommage au journaliste Rachid Hamdad, décédé accidentellement en septembre 2001.

Rachid, très estimé à Boudjellil, où il repose sous un olivier centenaire, sera honoré par ses amis de la région, ses collèges du journal et des militants de la démocratie. Dans la matinée, une gerbe de fleurs sera déposée sur sa tombe à 10h, puis suivront des témoignages sur son parcours de militant de la cause amazighe, son travail dans la presse et une présentation de son roman, La Mort de Hammama, publié en 2009 à titre posthume. Ainsi, parmi les intervenants figure le journaliste Ahmed Ancer, membre fondateur du quotidien El Watan, qui mettra en perspective les qualités professionnelles de Rachid.

De son côté, Nadia Nâar Gada, professeur de littérature comparée à l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, présentera une communication qui portera sur la dimension littéraire de La Mort de Hammama dans la littérature universelle. Hocine Raid apportera son témoignage sur l’engagement et le combat de Rachid Hamdad durant le Printemps berbère de 1980.

Mustapha Imine, président de l’association organisatrice de cette commémoratio, nous a confié : «Nous voulons rendre hommage à Rachid Hamdad. Il est toujours présent dans nos cœurs et ces activités que nous organisons ont pour objectif de mettre en valeur ses qualités humaines et intellectuelles. Nous avons sollicité ses amis du village et du lycée pour apporter leurs témoignages. C’est notre première activité et nous espérons la réussir.» Rachid Hamdad est décédé à l’âge de 39 ans. Il était un militant infatigable, un homme généreux, un journaliste exemplaire.