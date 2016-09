Boghni : Le CET opérationnel

Réagissez

Le centre d’enfouissement technique (CET) de la daïra de Boghni, au sud de Tizi Ouzou, a été est enfin mis en service mardi dernier. Après des essais concluants, le CET commence à recevoir les détritus des quatre communes de la daïra de Boghni.

Omar Cheballah, vice-président à l’APC de Mechtras notera à ce sujet : «C’est un vrai soulagement pour notre APC.

De cette manière, la collecte des ordures ménagères sera généralisée et concernera tous nos villages. Le nombre de rotations sera augmenté. L’état de l’environnement s’améliorera.

Toutefois, nous invitons les citoyens à plus de civisme en respectant les horaires de passage des bennes tasseuses et à vider leurs poubelles dans les bacs à ordures installés.» Rappelons que depuis la fermeture de la décharge d’Ichiouach, à Boghni, par les riverains qui se plaignaient de multiples désagréments, le ramassage des ordures à travers les quatre communes de Boghni (Assi Youcef, Boghni, Bounouh et Mechtras) a été perturbé.

Les déchets foisonnent aux quatre coins de la daïra. A présent que le CET est opérationnel, les APC sont appelées à veiller sur la propreté des villes et villages. Il est à rappeler que dans les communes voisines, comme c’est le cas à Tizi N’Tléta, Ouadhias, Maâtkas et Souk el Tenine, l’insalubrité règne en maître des lieux. La collecte des ordures ne se fait qu’une seule fois par semaine. Les décharges sauvages d’Ighil Oumenchar et de Tizgui grossissent et enlaidissent l’environnement. N’est-il pas temps de penser à réaliser un autre CET ?