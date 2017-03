Réagissez

La Chambre de l’agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou (CAW) est paralysée depuis plusieurs mois suite à l’annulation par le secrétaire général au ministère de l’Agriculture de l’installation de ses nouveaux membres issus de l’assemblée générale du 3 novembre 2016. Résultat : plus de 720 nouveaux dossiers d’agriculteurs sont bloqués faute de carte professionnelle, a souligné, lundi, Hamid Saïdani, nouveau président de la CAW lors d’une conférence de presse. «Pas moins de 720 agriculteurs sont pénalisés par la situation actuelle au niveau de la Chambre, car ne disposant pas de cartes professionnelles, une vingtaine parmi eux risquent de voir leurs dossiers rejetés par les différents dispositifs d’appui et d’aide à la création d’emplois», explique le conférencier.

Omar Moula, un des membres élus à la CAW rappelle à la même occasion que l’assemblée générale a été tenue «sous la surveillance de l’administration de wilaya et validée par l’arrêté ministériel n°2120 avant d’être annulée par un courrier du secrétaire général au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche portant le numéro 1935 et datant du 21 décembre 2016». Le nouveau bureau élu accuse l’Union nationale des paysans algériens (UNPA) d’être derrière ce blocage. «Le secrétaire général de l’UNPA, Mohamed Alioui, nous a reçus pour nous dire que les associations adhérentes à cette union ont été lésées. La tenue de l’assemblée générale à la CAW de Tizi Ouzou a pourtant été reportée à plusieurs reprises avant le 3 novembre, afin de permettre à toutes les associations agréées d’y prendre part», argumente Rahoui Mohamed, élu à la Chambre. Le nouveau bureau refuse ainsi de refaire les élections, jugeant celles du mois de novembre «légitimes», interpellant le ministre de tutelle pour débloquer la situation.